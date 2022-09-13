Синоптик рассказала, когда в РФ наступит настоящая осень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Настоящая осень придет в Россию после православного праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, рассказала главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
При этом синоптик отметила возможность возвращения летнего тепла в сентябре и октябре.
"В предстоящие дни температура воздуха будет соответствовать в большей степени началу сентября, чем к концу августа месяца. Мы ожидаем, что к нам придет волна более теплого воздуха. Потому что практически все предыдущие сутки сентября были существенно ниже климатической нормы, а в отдельные дни градусов на шесть", – сообщила она в беседе с Общественной службой новостей.
Метеоролог добавила, что погода в настоящее время возвращается в рамки климатической нормы и может оказаться теплее положенного, соответствуя погоде в начале сентября.
"Природа возьмет свое, но вот благодаря тому, что у нас было холодное начало сентября, у нас до сих пор сохранилось много зеленой листвы и нет ничего близкого к состоянию золотой осени. Все это еще впереди и ожидать стоит после бабьего лета", – подчеркнула Позднякова.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода.
Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.
По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов.
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