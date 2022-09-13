Синоптик рассказала, когда в РФ наступит настоящая осень

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Настоящая осень придет в Россию после православного праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, рассказала главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

При этом синоптик отметила возможность возвращения летнего тепла в сентябре и октябре.

"В предстоящие дни температура воздуха будет соответствовать в большей степени началу сентября, чем к концу августа месяца. Мы ожидаем, что к нам придет волна более теплого воздуха. Потому что практически все предыдущие сутки сентября были существенно ниже климатической нормы, а в отдельные дни градусов на шесть", – сообщила она в беседе с Общественной службой новостей.

Метеоролог добавила, что погода в настоящее время возвращается в рамки климатической нормы и может оказаться теплее положенного, соответствуя погоде в начале сентября.

"Природа возьмет свое, но вот благодаря тому, что у нас было холодное начало сентября, у нас до сих пор сохранилось много зеленой листвы и нет ничего близкого к состоянию золотой осени. Все это еще впереди и ожидать стоит после бабьего лета", – подчеркнула Позднякова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что с четверга, 15 сентября, в Москве ожидается облачная, ветреная и дождливая погода.

Он отметил, что причиной ухудшения погодных условий станет атмосферный фронт из Северной Атлантики, который будет оказывать влияние на европейскую часть РФ.

По словам Синенкова, с 15 сентября в столице ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит от 15 до 16 градусов тепла, ночью – от 8 до 10 градусов.

