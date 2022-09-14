Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье 15 сентября

Фото: Москва 24
Желтый уровень опасности в связи с туманом объявлен в Подмосковье на утро четверга, 15 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Туман. Период предупреждения – с 03:00 15 сентября до 09:00 15 сентября", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что видимость в этот день составит от 200 до 700 метров.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается комфортная погода для отдыха. Так, в субботу, 17 сентября, в Москве будет порядка 16–18 градусов.
При этом, по словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, в понедельник, 19 сентября, погода испортится, в регион придет похолодание. Также весь день будет идти дождь, местами сильный.
"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в столице 14 сентября
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