Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Подмосковье 15 сентября

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Желтый уровень опасности в связи с туманом объявлен в Подмосковье на утро четверга, 15 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Туман. Период предупреждения – с 03:00 15 сентября до 09:00 15 сентября", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что видимость в этот день составит от 200 до 700 метров.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается комфортная погода для отдыха. Так, в субботу, 17 сентября, в Москве будет порядка 16–18 градусов.

При этом, по словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, в понедельник, 19 сентября, погода испортится, в регион придет похолодание. Также весь день будет идти дождь, местами сильный.

