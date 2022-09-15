Песков заявил, что попытки США переиграть РФ носят перманентный характер

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки США переиграть Россию носят перманентный характер. Его слова передает РИА Новости.

"Они носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается", – заявил пресс-секретарь Путина.

Песков также прокомментировал назначение нового посла США в России, отметив, что связывать с этим какие-либо надежды вряд ли можно.

До этого Песков не раскрыл детали визита в Москву бывшего американского министра и дипломата Билла Ричардсона, занимающегося вопросом обмена осужденных граждан США. Он сообщил, что с Ричардсоном не велось никаких переговоров в Кремле.

Ранее американские СМИ сообщили, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который ранее подключился к обсуждению дел задержанных в России граждан США, посетил Москву.

По данным источников, Ричардсон провел ряд встреч, которые могут быть посвящены вопросу освобождения осужденных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.