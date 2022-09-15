Песков заявил, что попытки США переиграть РФ носят перманентный характер

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки США переиграть Россию носят перманентный характер. Его слова передает РИА Новости.
"Они носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается", – заявил пресс-секретарь Путина.
Песков также прокомментировал назначение нового посла США в России, отметив, что связывать с этим какие-либо надежды вряд ли можно.
До этого Песков не раскрыл детали визита в Москву бывшего американского министра и дипломата Билла Ричардсона, занимающегося вопросом обмена осужденных граждан США. Он сообщил, что с Ричардсоном не велось никаких переговоров в Кремле.
Ранее американские СМИ сообщили, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который ранее подключился к обсуждению дел задержанных в России граждан США, посетил Москву.
По данным источников, Ричардсон провел ряд встреч, которые могут быть посвящены вопросу освобождения осужденных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: