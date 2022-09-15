Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные аэропорты работают штатно в условиях тумана, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

В частности, штатно работает аэропорт Домодедово. Видимость там достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов – свыше 8 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет.

То же касается Шереметьево и Внуково, несмотря на сложные метеоусловия и густой туман. К 10:30 по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково – 3 тысячи метров, вертикальная – 90 метров.

Ранее желтый уровень опасности в связи с туманом объявили в Подмосковье на утро четверга, 15 сентября. Отмечалось, что видимость составит от 200 до 700 метров.

