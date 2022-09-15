Голикова заявила, что Россия должна отстаивать свою позицию в ВОЗ

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Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия должна отстаивать свою позицию на международных площадках, в том числе во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Конечно, это укрепление национального суверенитета в области биологической безопасности на площадках, на которых нас в последнее время не очень жалуют, но мы должны очень четко отстаивать свою национальную профессиональную позицию", – передает РИА Новости ее слова.

По словам Голиковой, речь идет о ВОЗ и Конвенции о запрещении биологического оружия. России есть что сказать, что показать и чем поделиться, резюмировала она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что большинство претензий РФ по военно-биологической деятельности на территории Украины остались без ответа со стороны Киева и Вашингтона.

Он подчеркнул, что США не хотят, чтобы информация об их военно-биологической деятельности, которая осуществляется в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), стала известна мировому сообществу и общественности.

Рябков также рассказал, что деструктивная линия Вашингтона и Киева в ходе совещания государств КБТО свидетельствует об их настрое продолжать обеспечивать военно-биологические исследования Пентагона у границ РФ.

