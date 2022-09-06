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Безопасность

18:25

Интерес террористов к биологическому оружию является опасной тенденцией – СБ РФ

безопасность

Фото: depositphotos/alexraths

Террористы продолжают предпринимать попытки получения доступа к биологическому оружию и средствам радиоактивного поражения, это крайне опасная тенденция, заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков. Об этом сообщает "Российская газета".

"Не прекращаются попытки террористов получить доступ к сведениям и материалам для изготовления средств радиоактивного и химического поражения", – сказал он.

По словам Кокова, в период пандемии коронавируса террористы усилили внимание к изучению вопросов использования патогенных биологических агентов в преступных целях.

"Это крайне опасная тенденция. И если сейчас не принять на международном уровне совместных комплексных мер противодействия таким угрозам, завтра может быть поздно", – пояснил он.

Замсекретаря Совбеза отметил, что США продолжают открывать секретные биолаборатории в разных странах мира, создавая реальную угрозу попадания опасных патогенов в руки террористов.

"Вместо того, чтобы максимально локализовать исследования в данной сфере, при этом обеспечив необходимый уровень общественного контроля, США продолжают создавать секретные биолаборатории по всему миру", – сказал Коков.

Также он напомнил, что Россия в ходе военной спецоперации получила доказательства проведения военных биологических исследований на Украине под контролем Пентагона.

"Дополнительная опасность возникает и в связи со стремлением террористов к обладанию современными высокоточными средствами вооружения", – заключил Коков.

В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.

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