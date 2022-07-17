Вторая летняя свадьба прошла на станции московского метро "Маяковская"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
На станции столичного метрополитена "Маяковская" во второй раз прошла летняя свадьба. Она состоялась в ночь с 16 на 17 июля в рамках проекта "Новые адреса счастья", сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
"Мы продолжаем интегрировать транспорт в культурную жизнь столицы. Участвуем в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" по регистрации брака в необычных местах. Одна из таких площадок – станция метро "Маяковская" – пользуется большим спросом у молодоженов", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Уточняется, что свадебные церемонии на "Маяковской" организуются вместе со столичными ЗАГСами ночью, чтобы не предоставлять неудобства горожанам.
В Дептрансе рассказали, что оригинальное место проведения церемонии выбрали три пары. Для них поставили на станции свадебную арку и устроили фотосессию в вагонах метро.
Ранее сообщалось, что более 27 000 пар выбрали необычные места для регистрации брака. При этом, по словам Сергея Собянина, с каждым годом таких выездных площадок появляется все больше.
Столичный мэр рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ и Северный речной вокзал.
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