Москвичи рассказали, какие факторы им важны при регистрации брака

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Более половины москвичей хотели бы неторжественную регистрацию, а 44% – недалеко от дома. К такому выводу пришли исследователи Rambler в ходе опроса.

25% опрошенных заявили, что им важно услышать марш Мендельсона, речь ведущей, а также увидеть другие атрибуты. 56% хотели бы зарегистрировать брак в современных интерьерах, а 16% предпочли бы увидеть лепнину и люстры как во Дворце бракосочетания.

Торжественную регистрацию брака хотят 42% людей, а о широкой свадьбе мечтают 16%. Еще 4% заявили, что не хотят отмечать это событие, а 24% предпочли бы провести этот день вдвоем.

42% готовы потратить на свадьбу до 50 тысяч рублей, 17% – до 10 тысяч рублей, а 18% – от 100 до 300 тысяч рублей. При этом только 10% заявили, что готовы вложить от 300 до 500 тысяч рублей. До 1 миллиона планируют потратить 6%, а свыше миллиона – 7% опрошенных.

При выборе места для бракосочетания большинство людей руководствуются возможностью выбора определенного дня и времени. 60% руководствуются комфортностью условий регистрации, а 43% – профессионализмом сотрудников.

Ранее сообщалось, что столичные центры "Мои документы" приступили к приему заявлений о торжественной регистрации брака на выездных площадках и во Дворцах бракосочетания, москвичи могут забронировать конкретные даты и время.

