Почти на 140 тыс увеличилось количество регистрируемых браков в России в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти на 140 тысяч браков больше было зарегистрировано за девять месяцев 2021 года в сравнении с прошлогодним периодом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минюста.
Всего было зарегистрировано 721 077 браков, в прошлом году их число составляло 581 320. При этом число разводов увеличилось на 80 тысяч и составило 481 176. В 2020 году их было 401 339.
Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы начали принимать заявления на проведение в 2022 году церемоний регистрации брака на станции метро "Маяковская" и на Северном речном вокзале.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что со следующего года на этих объектах транспорта будет доступно еще больше дат. Зарегистрировать брак в необычных локациях смогут около 150 пар – это почти в 10 раз больше, чем в этом году.
ЗАГСы Москвы начали принимать заявки на регистрацию брака в метро на 2022 год
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