ЗАГСы начали принимать заявления о заключении брака на объектах транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные ЗАГСы начали принимать заявления на проведение в 2022 году церемоний регистрации брака на станции метро "Маяковская" и на Северном речном вокзале, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что со следующего года на этих объектах транспорта откроют еще больше дат. Зарегистрировать брак на необычных локациях смогут около 150 пар – это почти в 10 раз больше, чем в этом году.

"Москвичам уже полюбились наши необычные площадки для регистрации брака. На них приходится порядка 20% торжественных церемоний во всем городе. Например, в этом году молодожены могли выбрать станцию метро "Маяковская" и Северный речной вокзал. Поэтому на будущий год мы открыли еще больше дат и свободных мест на этих локациях", – заявила Ракова.

Также она рассказала о планах до конца этого года открыть даты для регистрации брака на еще одной необычной площадке – Московской канатной дороге.

Чтобы расписаться на "Маяковской", молодоженам надо выбрать одну из семи дат: 20 февраля, 12 июня, 17 июля, 21 августа, 2 октября, 20 ноября и 11 декабря. Заявление необходимо подать во Дворце бракосочетания № 1. Сама регистрация состоится ночью, чтобы не мешать пассажиропотоку.

На Северном речном вокзале браки будут регистрировать по субботам с июня по сентябрь включительно. Заявление можно подать как онлайн, так и во Дворце бракосочетания № 1. После регистрации молодожены смогут провести фотосессию на смотровой площадке и прогуляться по благоустроенному причалу.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в этом году на "Маяковской" и Северном речном вокзале церемония прошла уже у 18 пар.

"Московский транспорт уже не просто перевозит вас быстро, безопасно и с комфортом. В этом году "Маяковская" и Северный речной вокзал стали популярными культурными пространствами, где создаются семьи. Северный речной вокзал – современное место с красивой архитектурой, а "Маяковская", по мнению жителей и гостей города, – самая романтичная станция метро", – подчеркнул Ликсутов.

Госпошлина, как и раньше, составляет 350 рублей. Чтобы подать заявление о церемонии бракосочетания на выездной площадке, нужно прийти в отдел ЗАГС, к которому прикреплена выбранная локация, либо воспользоваться порталом mos.ru или порталом госуслуг.

Ранее ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. Исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что в последние годы молодые люди стараются найти индивидуальный и оригинальный подход к свадьбе. По ее словам, на 2022 год есть 8 тысяч свободных мест на 10 площадках.

Будущие молодожены могут провести церемонию в особняке Спиридонова, Серебряном бору, музее-усадьбе "Остафьево", усадьбах Муравьевых-Апостолов и Н. С. Третьякова, на панорамных площадках в башне "ОКО" и на Останкинской телебашне, в бутик-отеле "Богородское", "Москвариуме" и храме Матроны Московской. Пары могут пожениться и в других местах, список которых представлен на портале.

