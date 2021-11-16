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Общество

09:32

Москвичи могут заключить брак во всех офисах "Мои документы"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые услуги ЗАГС теперь доступны жителям столицы во всех центрах госуслуг. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что раньше получить их было возможно лишь в 87 офисах многофункциональных центров Москвы.

"Мы увидели большой спрос со стороны горожан – москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали брак. Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах "Мои документы", – сказала она.

По мнению Раковой, возможность оказания услуг ЗАГС всеми офисами госуслуг сделает их получение более комфортным для горожан.

"Это действительно удобно, ведь центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов, флагманские офисы – даже до 22:00", – пояснила заместитель мэра, отметив, что в трех флагманских офисах есть специально оборудованные залы с фотозонами для свадебных фотосессий.

Таким образом, во всех офисах "Мои документы" жителям столицы теперь доступны следующие услуги ЗАГС:

  • регистрация заключения брака в неторжественной обстановке;
  • регистрация расторжения брака на основании совместного заявления, решения суда, заявления одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет (при отсутствии общих несовершеннолетних детей и при условии, что брак был заключен на территории Москвы либо хотя бы один из супругов живет в Москве);
  • выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории России (в том числе на несовершеннолетних детей и умерших родственников);
  • внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, например в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы (в части приема-передачи в орган ЗАГС);
  • регистрация рождения и смерти на основании заявления юридического лица, а также на основании решения суда.

Кроме того, во всех центрах можно по-прежнему зарегистрировать рождение, смерть, установление отцовства, а также проставить апостиль на документы, выданные органами ЗАГС Москвы.

Для получения большинства услуг можно оформить предварительную запись на сайте mos.ru, выбрав удобную дату и время.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут снять электрокардиограмму всего за одну минуту в 25 центрах "Мои документы", воспользовавшись кардиокреслами. Чтобы пройти исследование на кардиокресле, посетителю нужно ввести на экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и следовать инструкции. После обследования документ с кардиограммой поступит в электронную медкарту. Она также будет доступна терапевту и профильным специалистам.

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