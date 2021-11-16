Москвичи могут заключить брак во всех офисах "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новые услуги ЗАГС теперь доступны жителям столицы во всех центрах госуслуг. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что раньше получить их было возможно лишь в 87 офисах многофункциональных центров Москвы.
"Мы увидели большой спрос со стороны горожан – москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали брак. Мы рады сообщить, что теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах "Мои документы", – сказала она.
По мнению Раковой, возможность оказания услуг ЗАГС всеми офисами госуслуг сделает их получение более комфортным для горожан.
"Это действительно удобно, ведь центры открыты в каждом районе столицы в шаговой доступности, работают ежедневно без перерывов, флагманские офисы – даже до 22:00", – пояснила заместитель мэра, отметив, что в трех флагманских офисах есть специально оборудованные залы с фотозонами для свадебных фотосессий.
Таким образом, во всех офисах "Мои документы" жителям столицы теперь доступны следующие услуги ЗАГС:
Для получения большинства услуг можно оформить предварительную запись на сайте mos.ru, выбрав удобную дату и время.
Ранее сообщалось, что жители столицы могут снять электрокардиограмму всего за одну минуту в 25 центрах "Мои документы", воспользовавшись кардиокреслами. Чтобы пройти исследование на кардиокресле, посетителю нужно ввести на экране номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и следовать инструкции. После обследования документ с кардиограммой поступит в электронную медкарту. Она также будет доступна терапевту и профильным специалистам.
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