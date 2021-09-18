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Общество

19:44

Порядка 3500 пар зарегистрировали брак в офисах "Мои документы" в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На регистрацию брака в столичных офисах "Мои документы" подали более 4,5 тысячи заявлений. Такая услуга появилась 31 мая. За это время узаконить отношения в центрах госуслуг смогли порядка 3500 пар.

Заключить брак в неторжественной обстановке могут россияне старше 18 лет в 41 районном центре и 6 флагманских офисах "Мои документы". Отношения узакониваются спустя месяц, но не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. В случае наличия особых обстоятельств, брак можно заключить и до окончания месячного срока.

Сотрудники офиса помогут заполнить совместное заявление о заключении брака. Если же один из заявителей не может явиться в центр госуслуг для подачи документов, то возможна подача отдельно нотариально заверенного заявления.

Для подачи заявления потребуются паспорта, а также документ, который подтверждает прекращение прошлого брака в случае, если сведения об этом отсутствуют в базе загса.

Размер госпошлины составляет 350 рублей, оплатить эту сумму можно в офисе при подаче заявления.

В выбранный день и время желающие заключить брак должны приехать в выбранный центр госуслуг с оригиналами паспортов. Сотрудники центров госуслуг, прошедшие обучение по специальной программе, проведут регистрацию и выдадут свидетельство о заключении брака.

Если новобрачные желают сменить фамилию, им необходимо подать документы на оформление нового паспорта у сотрудников МВД России, а после обратиться в любой центр госуслуг и воспользоваться жизненной ситуацией "Перемена имени". Этот сервис позволяет подать пакет требуемых документов в одном окне. Так можно оформить ОМС, ИНН, загранпаспорта на пять лет, социальную карту, водительское удостоверение и СНИЛС.

Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Кроме того, молодоженам доступны более 30 площадок для выездной регистрации брака. Брачующиеся могут выбрать одну из них на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru.

Ранее в Москве более 100 пар поженились в День государственного флага. Отмечается, что во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 молодоженам вручили флаги в цветах российского триколора.

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