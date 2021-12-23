Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на День России в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начали принимать заявления на заключение брака в День России, 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС столицы.
Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева рассказала, что День России несколько лет подряд пользуется популярностью у молодоженов.
"На 2022 год для подачи заявления мы открыли самые популярные Дворцы бракосочетания № 1 и 4 и выездную площадку особняк Спиридонова, которая также вызывает особый интерес у молодоженов", – отметила Уханева, добавив, что также заключить брак можно будет на станции метро "Маяковская".
Дворцы бракосочетания №1 и 4 в День России будут работать с 10:00 до 19:00. Во Дворце бракосочетания № 4 церемонии пройдут в двух торжественных залах. На станции метро "Маяковская" пожениться можно будет с 2 до 4 часов ночи.
Ранее ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. Уханева рассказала, что в последние годы молодые люди стараются найти индивидуальный и оригинальный подход к свадьбе. По ее словам, на 2022 год есть 8 тысяч свободных мест на 10 площадках.
Госпошлина, как и раньше, составляет 350 рублей. Чтобы подать заявление о церемонии бракосочетания на выездной площадке, нужно прийти в отдел ЗАГС, к которому прикреплена выбранная локация, либо воспользоваться порталом mos.ru или порталом госуслуг.
Станция "Маяковская" временно превратилась в ЗАГС
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