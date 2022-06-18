Свыше 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака – Собянин

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Более 27 000 пар выбрали необычные места для регистрации брака. С каждым годом таких выездных площадок появляется все больше, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, это происходит благодаря проекту "Новые адреса счастья". Он рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".

"В этом году первые свадьбы прошли также и на воде – у жителей города появилась возможность пожениться на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке. Площадки доступны каждую пятницу и субботу – в дни, которые больше всего востребованы для свадеб", – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что около тысячи пар планируют пожениться в День семьи, любви и верности 8 июля. В пресс-службе столичного управления ЗАГС отметили, что в этот день в столичные ЗАГСы и на выездные локации подано максимальное количество заявлений. Свыше 40 торжественных церемоний планируется провести во Дворце бракосочетания № 1, более 35 пар поженятся во Дворце бракосочетания № 4, регистрации пройдут в двух торжественных залах.

