Свыше 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака – Собянин

17:29
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Более 27 000 пар выбрали необычные места для регистрации брака. С каждым годом таких выездных площадок появляется все больше, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По его словам, это происходит благодаря проекту "Новые адреса счастья". Он рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".
"В этом году первые свадьбы прошли также и на воде – у жителей города появилась возможность пожениться на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке. Площадки доступны каждую пятницу и субботу – в дни, которые больше всего востребованы для свадеб", – написал Собянин.
Ранее сообщалось, что около тысячи пар планируют пожениться в День семьи, любви и верности 8 июля. В пресс-службе столичного управления ЗАГС отметили, что в этот день в столичные ЗАГСы и на выездные локации подано максимальное количество заявлений. Свыше 40 торжественных церемоний планируется провести во Дворце бракосочетания № 1, более 35 пар поженятся во Дворце бракосочетания № 4, регистрации пройдут в двух торжественных залах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: