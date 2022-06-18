Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

17:29

Свыше 27 тысяч пар выбрали необычные места для регистрации брака – Собянин

мэр Москвы

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Более 27 000 пар выбрали необычные места для регистрации брака. С каждым годом таких выездных площадок появляется все больше, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По его словам, это происходит благодаря проекту "Новые адреса счастья". Он рассказал, что зарегистрировать брак можно в исторических особняках и усадьбах, башнях "Москва-сити", "Москвариуме", на Московской канатной дороге, стадионах "Спартак-Арена" и "Лужники". Кроме того, недавно для торжества стали доступны павильон "Космос" на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро "Маяковская".

"В этом году первые свадьбы прошли также и на воде – у жителей города появилась возможность пожениться на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке. Площадки доступны каждую пятницу и субботу – в дни, которые больше всего востребованы для свадеб", – написал Собянин.

Ранее сообщалось, что около тысячи пар планируют пожениться в День семьи, любви и верности 8 июля. В пресс-службе столичного управления ЗАГС отметили, что в этот день в столичные ЗАГСы и на выездные локации подано максимальное количество заявлений. Свыше 40 торжественных церемоний планируется провести во Дворце бракосочетания № 1, более 35 пар поженятся во Дворце бракосочетания № 4, регистрации пройдут в двух торжественных залах.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать