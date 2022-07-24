Более 155 тыс человек посещают занятия "Московского долголетия" – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин заявил, что занятия проекта "Московское долголетие" сейчас посещают 155 тысяч горожан. Об этом он написал на персональной странице в Telegram.

"Этим летом участники "Московского долголетия" могут выбирать и совмещать удобные для себя форматы занятий – очно и онлайн. Сейчас в проекте больше 155 тысяч горожан. Из них 94,5 тысяч занимаются дистанционно", – написал мэр.

По словам Сергея Собянина, удаленные занятия остались актуальными и после ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Некоторые курсы – такие как ландшафтный дизайн и садоводство – особенно востребованы для дачников в летний период.

В Москве по-прежнему сохраняются бесплатные экскурсии на "Добром автобусе". Занятия "Московского долголетия" проводят в помещениях, парках, на спортплощадках и в центрах программы (всего их запущено 52).

Ранее в мэрии столицы сообщили, что хор участников "Московского долголетия" выступит на праздничном концерте по случаю Дня города. В репертуар войдут порядка 10 композиций.