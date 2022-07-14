Пассажирам "Доброго автобуса" стали доступны бесплатные речные прогулки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Бесплатные речные прогулки стали доступны пассажирам "Доброго автобуса", сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Участники "Московского долголетия" смогут четыре раза в неделю бесплатно кататься на теплоходе по Круговому маршруту на Москве-реке", – говорится в публикации.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что "Добрые автобусы" прекращали свою работу почти на два года, однако этой весной для пожилых жителей столицы подготовили и запустили новые экскурсионные маршруты. Сейчас в Москве работают 11 "Добрых автобусов".

Ранее стало известно, что еще четыре маршрута включили в экскурсионную программу столичного проекта "Добрый автобус". Теперь активные участники программы "Московское долголетие" смогут поехать на экскурсию на канатную дорогу на Воробьевых горах, в музей городского хозяйства Москвы, в дом-музей Станиславского, а также покататься на речном трамвайчике по Москве-реке.

Всего в этом году запланировано более 35 маршрутов.