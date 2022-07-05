Участники проекта "Добрый автобус" смогут бесплатно посещать Московскую канатную дорогу

Участники проекта "Добрый автобус" смогут побывать на бесплатной экскурсии на Московской канатной дороге. Транспортный комплекс столицы и администрация канатной дороги подписали соглашение.

Проект "Добрый автобус" – крупнейший из социальных в стране. С его помощью пожилые москвичи могут бесплатно путешествовать до главных городских достопримечательностей и проходить на экскурсии.

В 2022 году проект возобновил работу после двух лет пандемии. И у людей старшего возраста снова появилась возможность путешествовать и узнавать что-то новое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.