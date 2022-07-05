На сайте IKEA продолжили устранять сбой на фоне распродажи

Сайт IKEA должна была начаться распродажа товара со складов перед тем, как компания уйдет из России. Но на сайте произошел сбой. Еще за несколько минут до полуночи было невозможно ни войти в аккаунт, ни добавить товары в корзину.

Проблемы продолжаются до сих пор, но все обещают наладить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.