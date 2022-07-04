Эксперт предупредил о рекордном подорожании iPhone

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Самый доступный вариант iPhone 14 Pro будет стоить 1 099 долларов. По текущему курсу, это 59 тысяч рублей. Данная сумма является рекордной по сравнению с предыдущими моделями смартфонов компании Apple, сообщает "Газета.ру".
Источники сообщают, что начальная версия iPhone 14 Pro Max с внутренней памятью на 128 ГБ будет стоить 1 199 (64,5 тысячи рублей). Таким образом, по сравнению с модельным рядом iPhone 13 новые устройства подорожают сразу на 100 долларов каждое.
Отмечается, что если компания на презентации подтвердит эти цены, то самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить 1 699 долларов (91,4 тысячи рублей).
Сообщается, что устройства Pro-линейки получат новый процессор Apple A16 Bionic, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру с тремя объективами. Кроме того, в iPhone 14 Pro появится поддержка режима Always On Display.
Презентация iPhone 14 намечена на осень 2022 года.
Ранее Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 16. Основным новшеством стало самое большое обновление экрана за все время существования платформы. Так, пользователи смогут автоматически менять снимки каждый день, регулировать местоположение блоков, подбирать стиль экрана и шрифт часов. Кроме того, на экран можно будет добавлять интерактивные виджеты.
Аналитики заявили о снижении стоимости iPhone
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