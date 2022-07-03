В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев оспы обезьян в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В РФ случаи оспы обезьян не выявлялись, при этом принятые Роспотребнадзором меры профилактики достаточно снижают риски появления вируса, сообщает пресс-служба ведомства.
"Принятые Роспотребнадзором меры существенно снижают риски появления и распространения оспы обезьян в России. Благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям в России до сих пор не зафиксированы случаи заболевания оспой обезьян", – отмечается в сообщении.
Оспа обезьян была выявлена в 50 странах мира. Большинство случаев приходится на Европу – 86%.
Между тем Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В ВОЗ же заявили, что отношения к этому решению не имеют.
Эпидемиолог Вадим Покровский в свою очередь отметил, что в России в ближайшие несколько месяцев могут появиться единичные случаи заражения оспой обезьян. Эксперт пояснил, что распространению заболевания способствует отсутствие ограничений на перемещение между странами.
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