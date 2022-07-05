"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 6 июля

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 6 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, а также небольшой дождь. Температура днем установится на отметке 27 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.