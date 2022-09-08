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Общество

11:00

Россиянам объяснили факторы формирования цен на рыбу

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Решения властей, а именно административные барьеры, являются главным фактором при ценообразовании рыбы, утверждает управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов. Кроме того, по его словам, на для роста стоимости этого продукта в магазинах есть и другие причины.

"Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, – это административные барьеры, которые по-прежнему значительны", – поделился Ефремов в разговоре с "Праймом".

Эксперт вспомнил пример с сайрой, которая еще четыре года назад мигрировала от берегов РФ. Ефремов подчеркнул, что этот фактор является естественным, но его можно было бы урегулировать. Некоторые фирмы, отметил Ефремов, попытались решить проблему с помощью японских представителей, но российская таможня посчитала, что подобные действия являются контрабандой. В итоге многим рыбакам выписали штрафы.

Из-за отсутствия каких-либо изменений в законодательстве российские рыбаки перестали добывать сайру. Это привело к тому, что консервные заводы в РФ стали зависеть от поставок иностранных компаний, заключил Ефремов. Но он подчеркнул, что в целом процесс импортозамещения в сфере реализуется достаточно успешно.

Ранее глава Росрыболовства сообщил, что ограничение на перевозку красной икры в ручной клади может быть установлено в других регионах России по примеру Камчатки. По его словам, показатель вылова сильно снизился, поэтому приходится внимательно следить за тем, какой объем продукта уходит на экспорт.

В ответ на это заявление в Госдуме сообщили, что запрет на перевозку красной икры в ручной клади не нужно распространять на все регионы Дальнего Востока. По мнению властей, все ситуации нужно рассматривать отдельно.

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