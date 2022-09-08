Россиянам объяснили факторы формирования цен на рыбу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Решения властей, а именно административные барьеры, являются главным фактором при ценообразовании рыбы, утверждает управляющий группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов. Кроме того, по его словам, на для роста стоимости этого продукта в магазинах есть и другие причины.
"Самый главный фактор, от которого зависит стоимость конечного продукта в рыбной отрасли, – это административные барьеры, которые по-прежнему значительны", – поделился Ефремов в разговоре с "Праймом".
Эксперт вспомнил пример с сайрой, которая еще четыре года назад мигрировала от берегов РФ. Ефремов подчеркнул, что этот фактор является естественным, но его можно было бы урегулировать. Некоторые фирмы, отметил Ефремов, попытались решить проблему с помощью японских представителей, но российская таможня посчитала, что подобные действия являются контрабандой. В итоге многим рыбакам выписали штрафы.
Из-за отсутствия каких-либо изменений в законодательстве российские рыбаки перестали добывать сайру. Это привело к тому, что консервные заводы в РФ стали зависеть от поставок иностранных компаний, заключил Ефремов. Но он подчеркнул, что в целом процесс импортозамещения в сфере реализуется достаточно успешно.
Ранее глава Росрыболовства сообщил, что ограничение на перевозку красной икры в ручной клади может быть установлено в других регионах России по примеру Камчатки. По его словам, показатель вылова сильно снизился, поэтому приходится внимательно следить за тем, какой объем продукта уходит на экспорт.
В ответ на это заявление в Госдуме сообщили, что запрет на перевозку красной икры в ручной клади не нужно распространять на все регионы Дальнего Востока. По мнению властей, все ситуации нужно рассматривать отдельно.
Эксперты рассказали, как выбрать качественные рыбные консервы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: