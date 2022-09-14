Новый участок Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково готов на 56%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый участок между станциями "Рассказовка" и "Внуково" Солнцевской линии метро готов на 56%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительная готовность нового участка Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до станции "Внуково" с метромостом через реку Ликову составляет 56%", – приводятся в сообщении пресс-службы Стройкомплекса слова Бочкарева.

Заммэра отметил, что на участке длиной 4,9 километра расположатся станции "Пыхтино", "Внуково" и метромост через реку Ликову.

"Поточный метод строительства позволяет обеспечивать бесперебойное производство работ на всем отрезке, а также эффективнее использовать технику и распределять работу строительных бригад", – подчеркнул Бочкарев.

По его словам, архитектурно-отделочные работы во всем станционном комплексе станции "Пыхтино", включая служебные помещения, выполнены на 25%, а готовность монолитных работ превысила 90%.

"Продолжается устройство основных конструкций вестибюля, завершается укладка бетона на примыкании станции к метромосту. Три эскалатора, которые свяжут вестибюль с платформой смонтированы", – добавил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что строительство станции "Внуково" ведется в стесненных условиях, около действующих объектов и коммуникаций.

"Основные конструкции вестибюля практически готовы, строителям еще необходимо закончить монолитные работы в кассовом блоке и построить наклонный ход эскалатора", – пояснил Кравцов.

По его словам, метромост через реку Ликову построен на 83%.

В пресс-службе Стройкомплекса подчеркнули, что уже пройдены все тоннели между станциями "Рассказовка", "Пыхтино", "Внуково".

Ранее Сергей Собянин осмотрел строящеюся станцию "Внуково" Солнцевской линии метро. По его словам, строительные работы по возведению метро до аэропорта Внуково должны закончиться к осени 2023 года.

Мэр отметил, что строители уже полностью завершили проходку тоннелей, в настоящее время они занимаются непосредственно строительством станций, выходами в терминал аэропорта и терминалом аэроэкспресса. Собянин уточнил, что продление Солнцевской ветки повысит транспортную доступность авиагавани и прилегающих к ней районов.

До этого сообщалось, что протяженность московского метро увеличилась более чем в 1,5 раза за 11 лет. По словам Собянина, такую скорость развития метрополитена невозможно было бы достичь без тоннелепроходческих комплексов. Так, например на Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины.

