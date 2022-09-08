Помещение тягово-понизительной подстанции достроили на "Яхромской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основные конструкции достроили в помещении тягово-понизительной подстанции на строящейся станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что над платформенным участком станции размещены самые важные инженерные системы. Там полностью уложили бетон вентиляционных каналов.

"Также завершены монолитные работы в помещении будущего сердца станции – тягово-понизительной подстанции. Она преобразует и распределяет электроэнергию, обеспечивая функционирование всех систем жизнеобеспечения станции", – рассказал Бочкарев.

В ближайшее время на станции начнется архитектурная отделка южного вестибюля и платформы. На "Яхромской" колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями красного и белого цветов, а пол выложат полированными плитами из светло-серого и красного гранита. Стены вестибюля отделают металлическими трехслойными панелями с антивандальным покрытием, а колонны – нержавеющей сталью.

Открытие нового участка улучшит транспортное сообщение Дмитровского, Восточного Дегунина, Бескудниковского районов и Лианозова. В частности, жители смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.

Ранее Бочкарев рассказал, что на станции "Пыхтино" участка Солнцевской линии метро монолитные работы завершены на 90%. Он поведал, что на объекте продолжаются архитектурно-отделочные работы, укладывается пол платформы станции. По его словам, станция будет выполнена в авиационной тематике, а конструкции потолка будут напоминать турбины самолета.

