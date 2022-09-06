Отделочные работы начались в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии метро

10:21
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты начали отделочные работы в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии столичной подземки. Им предстоит отделать 271 помещение, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.
По его словам, на данный момент отделка выполняется в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, где разместят главный блок техпомещений.
"Поэтапно ведутся работы по устройству кирпичных перегородок, штукатурка и покраска стен, а также укладка напольной керамогранитной плитки", – уточнил Бочкарев.
Заммэра также сообщил, что на станции параллельно начаты подготовительные работы к монтажу инженерных систем. К настоящему моменту специалистам удалось практически закончить устройство ключевых конструкций вестибюля. Также в планах завершить монолитные работы в кассовом блоке и создать наклонный ход эскалатора.
В зоне демонтажно-щитовой камеры, где будут находится вентиляционная камера и эвакуационный выход, строители начали устраивать монолит.
Накануне Сергей Собянин сообщил о завершении проходки всех тоннелей до станции метро "Внуково". По его словам, строительство первой в РФ станции метро, полностью интегрированной в терминал аэропорта, осуществляется активными темпами. Так, когда станция будет готова, пассажиры смогут перейти из вестибюля станции "Внуково" в терминал А, а также на площадь и к аэроэкспрессам.
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