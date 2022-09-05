Собянин сообщил о завершении проходки всех тоннелей до станции метро "Внуково"

17:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строители столичного метро завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии до аэропорта Внуково, сообщил Сергей Собянин.
"Последний щит закончил работу на перегоне от станции "Пыхтино" до станции "Внуково". Это важный этап всего проекта, теперь строителям еще предстоит завершить строительство его наземной части. Метромост через реку Ликову готов больше чем на 80%", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
По словам Собянина, строительство первой в РФ станции метро, полностью интегрированной в терминал аэропорта, также осуществляется активными темпами. Он пояснил, что пассажиры смогут перейти из вестибюля станции "Внуково" в терминал А, а также на площадь и к аэроэкспрессам.
"Время в пути из центра до аэропорта для них сократится в среднем на 40 минут. С продлением Солнцевской линии у жителей трех поселений ТиНАО – Внуковское, Марушкинское и Филимонковское – появятся дополнительные маршруты для поездок. Планируем завершить этот участок в 2023 году", – заключил Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что протяженность московского метро увеличилась более чем в 1,5 раза за 11 лет. По его словам, такую скорость развития метрополитена невозможно было бы достичь без тоннелепроходческих комплексов. На Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины.
Мэр отметил, что машины круглосуточно прокладывают подземный коридор и укрепляют его, оставляя за собой уже готовый тоннель. Позже рабочим остается лишь проложить рельсы.
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до Внуково
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