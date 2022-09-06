Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11:23

Бочкарев: завершается устройство основных конструкций станции "Пыхтино" Солнцевской линии

городстроительствометро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные работы на станции "Пыхтино" участка Солнцевской линии метро завершены на 90%. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что на объекте продолжаются архитектурно-отделочные работы, укладывается пол платформы станции.

"Работы выполнены почти на четверть. На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке – световые конструкции", – рассказал Бочкарев.

По его словам, станция будет выполнена в авиационной тематике, а конструкции потолка будут напоминать турбины самолета. Стену платформы с одной стороны украсят изображения советских самолетов, а с другой будет панорамное стекло.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции продолжают укладывать бетон, завершают устраивать монолит в области примыкания станции к метромосту. Кроме того, продолжается работа над инженерными система станции.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты начали отделочные работы в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии столичной подземки. По его словам, на данный момент отделка выполняется в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, где разместят главный блок техпомещений.

Заммэра также сообщил, что на станции параллельно начаты подготовительные работы к монтажу инженерных систем.

Собянин сообщил о завершении проходки всех тоннелей до станции метро "Внуково"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать