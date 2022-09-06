Бочкарев: завершается устройство основных конструкций станции "Пыхтино" Солнцевской линии

11:23
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Монолитные работы на станции "Пыхтино" участка Солнцевской линии метро завершены на 90%. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он рассказал, что на объекте продолжаются архитектурно-отделочные работы, укладывается пол платформы станции.
"Работы выполнены почти на четверть. На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке – световые конструкции", – рассказал Бочкарев.
По его словам, станция будет выполнена в авиационной тематике, а конструкции потолка будут напоминать турбины самолета. Стену платформы с одной стороны украсят изображения советских самолетов, а с другой будет панорамное стекло.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на станции продолжают укладывать бетон, завершают устраивать монолит в области примыкания станции к метромосту. Кроме того, продолжается работа над инженерными система станции.
Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты начали отделочные работы в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии столичной подземки. По его словам, на данный момент отделка выполняется в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, где разместят главный блок техпомещений.
Заммэра также сообщил, что на станции параллельно начаты подготовительные работы к монтажу инженерных систем.
Собянин сообщил о завершении проходки всех тоннелей до станции метро "Внуково"
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