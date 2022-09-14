Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей метро до аэропорта Внуково

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Строительные работы по возведению метро до аэропорта Внуково должны закончиться к осени 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Внуково" Солнцевской линии подземки.
"Завершается строительство одной из самых протяженных линий метро – Солнцевской линии, которую мы начинали от "Делового центра", дошли до "Ново-Переделкино", "Солнцево", и сегодня в "Рассказовке" ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково", – рассказал мэр.
По его словам, строители уже полностью завершили проходку тоннелей, в настоящее время они занимаются непосредственно строительством станций, выходами в терминал аэропорта и терминалом аэроэкспресса.
"Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года. Так что сомнений нет – в следующем году эта линия поедет: будет закончена целиком от "Делового центра" до "Внукова", – заявил Собянин.
Он уточнил, что продление Солнцевской ветки повысит транспортную доступность авиагавани и прилегающих к ней районов. Кроме того, как подчеркнул мэр, строительство этой ветки можно назвать большим событием, так как до этого еще нигде не строились линии подземки до аэропорта.
В начале сентября в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии столичной подземки начались отделочные работы. Сообщалось, что специалистам предстоит отделать 271 помещение.
Ранее также стало известно, что протяженность московского метро увеличилась более чем в 1,5 раза за 11 лет. По словам Собянина, такую скорость развития метрополитена невозможно было бы достичь без тоннелепроходческих комплексов. Так, например на Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины.
На Солнцевской линии был продолжен последний тоннель до Внуково
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