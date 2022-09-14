Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей метро до аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительные работы по возведению метро до аэропорта Внуково должны закончиться к осени 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Внуково" Солнцевской линии подземки.

"Завершается строительство одной из самых протяженных линий метро – Солнцевской линии, которую мы начинали от "Делового центра", дошли до "Ново-Переделкино", "Солнцево", и сегодня в "Рассказовке" ведется последний этап строительства до аэропорта Внуково", – рассказал мэр.

По его словам, строители уже полностью завершили проходку тоннелей, в настоящее время они занимаются непосредственно строительством станций, выходами в терминал аэропорта и терминалом аэроэкспресса.

"Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года. Так что сомнений нет – в следующем году эта линия поедет: будет закончена целиком от "Делового центра" до "Внукова", – заявил Собянин.

Он уточнил, что продление Солнцевской ветки повысит транспортную доступность авиагавани и прилегающих к ней районов. Кроме того, как подчеркнул мэр, строительство этой ветки можно назвать большим событием, так как до этого еще нигде не строились линии подземки до аэропорта.

В начале сентября в вестибюле станции "Внуково" Солнцевской линии столичной подземки начались отделочные работы. Сообщалось, что специалистам предстоит отделать 271 помещение.

Ранее также стало известно, что протяженность московского метро увеличилась более чем в 1,5 раза за 11 лет. По словам Собянина, такую скорость развития метрополитена невозможно было бы достичь без тоннелепроходческих комплексов. Так, например на Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины.

