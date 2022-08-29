Глава "Росчайкофе" не согласился с прогнозом о подорожании кофе в РФ на 30%

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Биржевые тенденции не следует переносить на цены на кофе, заявил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, комментируя прогноз Национальной технологической инициативы о подорожании кофе в РФ на 30% из-за роста биржевых цен на сырье.

"Я абсолютно не согласен с однозначностью прогноза. Нельзя биржевые тенденции переносить на стоимость кофе для потребителей", – сообщил он "Газете.ру".

Чантурия пояснил, что биржевая стоимость зеленого зерна составляет 25% от себестоимости производства растворимого кофе. По его словам, изменение биржевой цены может лишь на несколько процентов увеличить стоимость производства, однако существует возможность уменьшить наценки для стимулирования спроса и рекламных расходов.

"Если рост биржевых цен в 15% сохранится на 2–3 месяца, начнется фундаментальное изменение цены на кофе через полгода. Но оно может вообще не сказаться на реальной стоимости кофе в магазинах", – добавил глава ассоциации.

Эксперт уточнил, что на розничные цены на кофе не оказывает значительного влияния рост цен на 15%.

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что кофе может подорожать в России на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и Азии. Проблемы с урожаем связаны с засухой и заболеваниями деревьев, уточнили они.

В свою очередь, руководитель сегмента "Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства" рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев рассказал, что наиболее чувствительна к температуре и влажности оказалась арабика.

