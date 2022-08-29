Эксперты спрогнозировали подорожание кофе в РФ

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Кофе может подорожать в России на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии, рассказали РИА Новости эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10–15%, а в России – на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", – пояснил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.
По его словам, проблемы с урожаем кофе в Колумбии и Латинской Америке связаны с засухой и заболеваниями деревьев.
"Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья, в отличие от той же Колумбии, пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире", – сказал эксперт.
В свою очередь, руководитель сегмента "Технологии и оборудование для высокопродуктивного сельского хозяйства" рабочей группы рынка НТИ FoodNet Игорь Кукоев рассказал, что наиболее чувствительна к температуре и влажности арабика.
"По объему производства на арабику приходится 60–70%. Поэтому ожидание общего роста цен действительно прогнозируется и аналитическими агентствами, и производителями", – сказал он.
Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, какие продукты могут подорожать в России к осени. Эксперт предупредила, что в группе риска импортные продовольственные товары – чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов.
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