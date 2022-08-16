Производитель кофе Tchibo продал бизнес в РФ

Кофе в России может снова подорожать. Tchibo, четвертая в мире компания по объемам производства, продала бизнес.

Еще несколько месяцев поставки продолжатся, а потом придется налаживать собственное производство и логистику. Прогнозы экспертов, варианты импортозамещения – в эфире телеканала Москва 24.