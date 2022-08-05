В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 новых площадок пополнили перечень онлайн-сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, библиотеки и культурные центры столицы сейчас представляют из себя современные креативные пространства, где можно не только почитать, но и провести тренинг или мастер-класс.

"Сегодня столичные библиотеки и учреждения культуры становятся районными центрами интеллектуального досуга. А благодаря сервису аренды – еще более открытыми и доступными для жителей всех без исключения районов города", – отметил специалист.

Новыми участниками проекта аренды городских пространств стали учреждения в центре Москвы (в районах Замоскворечье, Хамовники, Таганском, Басманном и Тверском), а также на севере города и в Зеленограде.

Относительно библиотек ЗелАО директор Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда заявил, что проект "Вместе с культурой" позволит привлекать аудиторию из соседних округов. Кроме того, учреждения округа входят в топ-10 по популярности среди всех площадок сервиса.

В июле в пресс-службе мэра и правительства столицы представили информацию о работе сервиса "Библиотеки Москвы". Так, книги через него горожане забронировали уже более 100 тысяч раз.

