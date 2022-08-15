Пешеходную зону от Ленинградского моста к Северному речному вокзалу создадут в Москве

В Москве планируют создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Для этого предстоит реализовать большой проект реорганизации Северного грузового порта. Его могут перенести на "полуостров" в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища. А на месте бывшей промзоны построить новый жилой квартал с набережной и необходимой инфраструктурой, включая детские сады и школы. Проект позволит создать свыше 14 тысяч новых рабочих мест.

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