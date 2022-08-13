На территории ВДНХ открылся московский фестиваль ландшафтного искусства

Московский фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" открылся на территории ВДНХ. В этом году в конкурсе садов заявлены сразу две темы.

Уточняется, что в течение 10 дней москвичи смогут полюбоваться садами лучших ландшафтных дизайнеров, принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии, выставку садовых растений и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.