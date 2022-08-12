В Европе разрослась площадь лесных пожаров. 40% приходится на Испанию, 24% – на Румынию, по 10% на Португалию и Францию. Жара за 40 градусов привела к таким катастрофическим последствиям.

В той же Испании выгорело 162 тысячи гектаров леса. Есть погибшие и пострадавшие. Почти 25 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Около 10 тысяч спасателей борются с огнем во французской Жиронде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.