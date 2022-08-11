В США крупные природные пожары уничтожили тысячи гектаров земли

В Калифорнии бушуют сильнейшие природные пожары. Со стихией не могут справится уже около месяца.

На видео удалось зафиксировать огненные торнадо. Ветер закручивает огромное пламя в воронку и поднимает вверх на десятки метров. При этом пожар быстро распространяется. Но даже в таких условиях его продолжают тушить с вертолетов.

По последним данным, в США выгорело уже более 600 тысяч гектаров. А самое большое количество пожаров зафиксировано на Аляске. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.