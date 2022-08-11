Спасатели продолжили тушить пожар в частном доме в Подмосковье

Очевидцы сообщили о пожаре в Подмосковье, дым от которого было видно издалека. В МЧС уточнили, что огонь обнаружили в трехэтажном частном доме в деревне Малое Видное по улице Садовой.

Пожар еще не локализован. На месте работают сотрудники МЧС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.