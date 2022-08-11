Пожар произошел в здании пиццерии на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в одноэтажном торговом здании на Алма-Атинской улице. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника Агентства в экстренных службах, пожар произошел в здании пиццерии. Огонь охватил помещение и крышу объекта.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.