Новости регионов: набережная Нижнего Новгорода затоплена

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Нижний Новгород пытается справиться с ливнем. Сильный дождь идет там уже третий день. Затоплены набережная Оки, площадь у Московского вокзала, несколько микрорайонов. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видео плывущих по дорогам автомобилей.
Ураган обрушился на Комсомольск-на-Амуре. Из-за сильных порывов ветра на проезжую часть и припаркованные автомобили стали падать деревья. Известно, что двоих человек увезли в больницу. Также были повреждены линии ЛЭП, без электричества остались более 130 домов.
В Приамурье поддержат пострадавших от паводка. До 30 тысяч рублей получат те, чьи дома оказались во власти воды. А потерю урожая компенсируют овощными наборами. В один такой "продпаек" войдет по нескольку десятков кило картофеля, капусты, моркови и свеклы. Помогут местные власти и с топливом, кормами для животных, а также восстановят печи и просушат дома. В Приамурье подтоплены 77 жилых домов и 155 приусадебных участков.
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