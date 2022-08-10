Новости регионов: набережная Нижнего Новгорода затоплена

Нижний Новгород пытается справиться с ливнем. Сильный дождь идет там уже третий день. Затоплены набережная Оки, площадь у Московского вокзала, несколько микрорайонов. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видео плывущих по дорогам автомобилей.



Ураган обрушился на Комсомольск-на-Амуре. Из-за сильных порывов ветра на проезжую часть и припаркованные автомобили стали падать деревья. Известно, что двоих человек увезли в больницу. Также были повреждены линии ЛЭП, без электричества остались более 130 домов.

В Приамурье поддержат пострадавших от паводка. До 30 тысяч рублей получат те, чьи дома оказались во власти воды. А потерю урожая компенсируют овощными наборами. В один такой "продпаек" войдет по нескольку десятков кило картофеля, капусты, моркови и свеклы. Помогут местные власти и с топливом, кормами для животных, а также восстановят печи и просушат дома. В Приамурье подтоплены 77 жилых домов и 155 приусадебных участков.