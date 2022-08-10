"Рейд 112": человек упал с высота на Шереметьевской улице

Человек упал с высоты на Шереметьевской улице около 01:15. В результате пострадал один человек. Автомобиль каршеринга и эвакуатор столкнулись на Авиамоторной улице около 02:10. В результате пострадал один человек.

Пожар произошел около 04:15 на улице Изумрудной. Три человека пострадали в результате ДТП на Северо-Восточной хорде. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

