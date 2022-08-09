"Московский патруль": суд рассмотрит дело о грабеже в Подмосковье

Скоро суд приступит к рассмотрению дела о грабеже в Подмосковье, где злоумышленник завладел чужим мобильным телефоном.



Молодые люди в Павловском Посаде начали выпивать за встречу, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. В результате завязалась драка, и один из оппонентов потерял сознание. Его новый знакомый стал обыскивать карманы жертвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

