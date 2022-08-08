"Московский патруль": по делу об убийстве супругов-пенсионеров задержали их сына

В подмосковной Балашихе по делу о жестоком убийстве супругов-пенсионеров задержали их сына. Тела пенсионеров с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в их квартире на прошлой неделе.

Их сын, как сообщают в Следственном комитете, не стал отрицать свою причастность к убийству. В ходе допроса мужчина сообщил следователю о том, что при совершении убийства родителей руководствовался накопившимися между ними разногласиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

