Пожарные ликвидировали возгорание на складе Ozon в Подмосковье

18:38
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Силы МЧС полностью ликвидировали пожар на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Московской области.
"В 18:00 по московскому времени объявлена полная ликвидация пожара", – заявили в пресс-службе главка.
Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем в среду, 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.
Пожарным удалось локализовать возгорание в 21:17. В 05:45 4 августа было ликвидировано открытое горение.
В результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.
Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия организовала Истринская городская прокуратура.
Ответственность Ozon за последствия пожара на складе застрахована на 12 млрд
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