Открытое горение на складе Ozon в Подмосковье ликвидировано

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Открытое горение на складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"21:17 локализация пожара на площади 55 тысяч квадратных метров. 05.45 – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте пожара работают два вертолета Ка-32. Всего к тушению привлечено 45 единиц техники и 133 человека.

Пожар на складе Ozon в Истре произошел днем 3 августа. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В здании также произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.

