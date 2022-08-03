Покупатели Ozon стали получать сообщения о задержках доставки после пожара на складе

Покупатели Ozon стали получать сообщения о задержках доставки или аннулировании заказов из-за пожара на складе в Истре. При этом в компании уверяют, что проблем с покупками на маркетплейсе не возникнет, так как многие товары, которые заказывают пользователи, едут из региональных логистических хабов, а также со складов продавцов.

Товары Ozon размещены на 11 складских центрах по всей стране. Ущерб от пожара, по предварительным оценкам, составит примерно 10 миллиардов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.