"Рейд 112": пожарные ликвидировали возгорание в Гольянове

Ночью в начале второго на службу 112 поступило сообщение о пожаре по адресу: Первый Иртышский проезд дом 19. Возгорание началось в выселенном здании общей площадью 600 квадратных метров.

На Аминьевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал один человек. Ночью вначале четвёртого автомобиль такси врезался в строительный бетонный блок.

На Алтуфьевском шоссе произошла кража. Около 4:00 сработала тревожная сигнализация в продуктовом магазине по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом номер 98 корпус 1.

На Волгоградском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Около половины шестого утра грузовик врезался в бетонное ограждение.

На Волгоградском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал один человек. Утром в начале восьмого у дома 57 по Волгоградскому проспекту столкнулись три автомашины: Lada, Hyundai и KIA.

Днем около половины второго бензовоз Skania врезался в грузовик MAN. Бензовоз следовал по внутренней стороне МКАД со стороны Бесединского шоссе в сторону Каширского шоссе в правом ряду.