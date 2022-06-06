"Московский патруль": служебный пес помог задержать подозреваемых в разбойном нападении

В Москве служебный пес по кличке Фаер помог полицейским оперативно задержать подозреваемых в разбойных нападениях. Двое мужчин сначала набросились с ножом на инвалида, а потом ранили пенсионера.

На месте преступления Фаер нашел пачку сигарет и по запаху привел сотрудников полиции к злоумышленникам. Собака проработала след на территорию строительной площадки к бытовке. В ходе осмотра помещения были обнаружены вещи, украденные у потерпевших, а также задержаны подозреваемые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

