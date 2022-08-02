Огромный затор в сторону "Леруа-мерлен" образовался на МКАД

На МКАД в сторону "Леруа-мерлен" образовался затор из-за ДТП. На 22-м километре внутренней стороны столкнулись бензовоз и грузовик. Фура моментально вспыхнула.

Загорелась и часть пролитого топлива. Как сообщил Дептранс, пожар локализован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.