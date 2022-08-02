Грузовик наехал на ограждение дорожных работ на Волгоградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием грузовика произошло на Волгоградском проспекте перед пересечением с Люблинской улицей, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

При движении в сторону центра транспортное средство наехало на ограждение дорожных работ. Движение транспорта из-за аварии затруднено.

На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на разделительное ограждение на МКАД перед пересечением с улицей Николая Старостина. Из-за ДТП было затруднено движение, однако его оперативно восстановили.