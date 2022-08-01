Полиция разыскивает живодеров, расстрелявших медвежонка в ХМАО

Полиция разыскивает живодеров, которые расстреляли медвежонка под Ханты-Мансийском. Кадры появились в социальных сетях. Медведь, видимо, вышел к дороге в поисках еды. А браконьеры открыли по нему огонь.

После этого они загрузили тушу в багажник и увезли. Очевидцы, которые сняли эти кадры, уверяют что стрелявшие требовали удалить видео. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.